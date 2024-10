Rīgas lidostā ziemā pieaugs piedāvāto lidojumu un sēdvietu skaits

Nacionālā aviokompānija “airBaltic” no 8. novembra uzsāks regulārus lidojumus uz Žešovu Polijas–Ukrainas pierobežā, bet no 22. decembra – uz Austrijas kalnu kūrortu Insbruku. Tāpat pārvadātājs arī ziemas sezonā turpinās lidojumus uz šīs vasaras jaunajiem galamērķiem Sofiju, Ļubļanu un Kišiņevu. Regulāri lidojumi paredzēti uz vēl trim galamērķiem – Madeiru, kā arī Ēģiptes kūrortiem Hurgadu un Šarm eš Šeihu, uz kuriem līdz šim no Rīgas lidostas regulāru lidojumu nav bijis.