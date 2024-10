AT skaidroja, ka saskaņā ar apgabaltiesas atzinumu apsūdzētais neesot apzinājies, ka neatļauti iegādājās, glabāja un pārvadāja narkotiskās vielas, kuras bija iepakotas kā tēja. AT secināja, ka apgabaltiesa lietā iegūtos pierādījumus nav izvērtējusi atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajām prasībām.

Apsūdzētā liecības par to, ka tēju atvedis no Dienvidamerikas, tā satur kokas lapas un vēlas šādu tēju eksportēt uz Latviju un uzsākt biznesu, apgabaltiesa nav izvērtējusi kopumā un savstarpējā sakarībā ar citiem lietā iegūtajiem pierādījumiem, tajā skaitā liecinieku liecībām, kā arī ziņām eksperta atzinumā par to, ka tējas maisiņiem līdzīgajos iepakojumos ir konstatēta izžāvēta augu masa, kas satur kokaīnu, vērtēja AT. Šajā daļā zemākas instances tiesas attaisnojošais spriedums tika atcelts.