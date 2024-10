Vairākas publiskā sektora iestādes pārcels uz Čiekurkalnu

Pēc VNĪ provizoriskiem aprēķiniem, atsavinot iestāžu patlaban apdzīvotos īpašumus, laika posmā no 2026.gada līdz 2027.gadam no nekustamo īpašumu atsavināšanā gūtajiem līdzekļiem plānots atmaksāt ēkai Talejas ielā saņemto aizņēmumu apmēram 17,3 miljonu eiro apmērā, kas ļautu samazināt publiskā sektora iestāžu nomas maksu (kapitāla ieguldījumu atmaksas komponenti) par nepilniem pieciem eiro par kvadrātmetru mēnesī. Tādējādi no 2027.gada līdz 2044.gadam tiks samazināti valsts ilgtermiņa izdevumi, kas veidos ietaupījumu valsts budžetā 18,2 miljonu eiro apmērā, ļaujot to novirzīt citiem mērķiem.