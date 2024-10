Patiesībā ir šādi! 3 mazāk zināmi fakti par D vitamīnu

Agrāk uzskatīts, ka D vitamīnu varam pilnībā uzņemt no saules gaismas. Kaut arī saule ir nozīmīgs D vitamīna avots, ar to bieži vien nepietiek. [1] Jāņem vērā vairāki faktori – laiks, kas mūsdienās tiek pavadīts iekštelpās, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, gadalaiks, laikapstākļi un izvēlētais apģērbs var ievērojami ietekmēt D vitamīna veidošanos ādā. Šo apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt, ka katru dienu ar pārliecību uzņemam nepieciešamo D vitamīna daudzumu. Turklāt - vēlā rudenī, ziemā un agrā pavasarī saules gaismas ir mazāk, tāpēc D vitamīnu no saules neuzņemam tikpat kā nemaz.