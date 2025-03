Aritmijas sekas var būt ļoti bīstamas. Kā to atpazīt un izvairīties

“Aptiekā nereti iegriežas dažāda vecuma iedzīvotāji, kuri sūdzas, ka sirds kūleņo, lec laukā no krūtīm vai pēkšņi it kā pamirst. Tad noteikti iztaujājam par pašsajūtu, nepieciešamības gadījumā – izmērām arteriālo asinsspiedienu un pārbaudām pulsu. Dažkārt farmaceita konsultācija pat beidzas ar to, ka veselību apdraudoša stāvokļa dēļ izsaucam neatliekamo medicīnisko palīdzību,” stāsta farmaceite Irina Korčagina un turpina ar nesen pieredzētu gadījumu. “Kāds vīrietis vērsās aptiekā ar lūgumu iedot zāles pret “briesmīgu trīci krūtīs un reiboni”. Sarunā noskaidroju, ka, piedzīvojot šīs sajūtas, viņš nolēma doties pastaigā ātrā solī, lai, viņaprāt, uzlabotu sirds apgādi ar skābekli. Rezultātā vīrieša pulss bija 150 sitienu minūtē! Nekavējoties izsaucām neatliekamo palīdzības, kas viņu nogādāja slimnīcā.