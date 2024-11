No Jaunā gada, pēc nodokļu reformas, lielākajai daļai iedzīvotāju ienākumi pieaugs. Tomēr tiem, kuri strādā divos darbos, jārēķinās ar to, ka alga otrajā darba vietā kļūs mazāka. Vairāk par jaunajām niansēm skaidroja grāmatvedības uzņēmuma "Insaiders" vadītāja Marina Antonova.

Kopš 2025. gada plānots noteikt fiksēto neatliekamo minimumu 510 eiro apmērā no visām algām, bet no 2026. gada šo summu pacelt līdz 550 eiro, bet no 2027. gada - līdz 570 eiro mēnesī. Ienākumiem līdz 8775 eiro mēnesī iedzīvotāju ienākumu nodoklis būs 25,5%, bet minimālā alga pieaugs no 700 līdz 740 eiro mēnesī.