Golfa laukumā, zem ūdens vai nekurienē – vienmēr kopā ar Huawei Watch Ultimate

Noderīgs kalnos un ūdenī

Par īpašo misiju liecina arī trešā fiziskā poga, kas novietota stingrā korpusa kreisajā malā. Tā aktivizē ekspedīcijas režīmu. Atšķirībā no pārgājiena vai pastaigas, ekspedīcijas režīms vāc lielāku datu apjomu. Piemēram, tas darbina divas globālas pozicionēšanas sistēmas vienlaikus, lai maršruts tiktu dokumentēts maksimāli precīzi. Līdz ar to arī atpakaļceļā Watch Ultimate navigācija spēj aizvest precīzi pa to pašu taku, pat ja pagājis krietns laiks. Interesanta ir arī blāvā apgaismojuma funkcija, kas ir īpaši noderīga tumšā naktī, jo citādi spilgtais ekrāns nežilbina acis.