Pie Saeimas frakcijām nepiederošais Saeimas deputāts Andrejs Ceļapīters pauda viedokli, ka sistēmas uzņēmumam, kuram ar elektroenerģiju ir jāapgādā valsts uzņēmumi un iedzīvotāji, būtu jārūpējas par elektroenerģijas cenu samazināšanu, nevis jācenšas daudz nopelnīt, lai to pēc tam "apēstu".

Deputāte Skaidrīte Ābrama (P) norādīja uz to, ka Latvijā ir ļoti daudz energoietilpīgu uzņēmumu, kuriem augstās cenas prasa lielus līdzekļus.

Tāpat Ābrama uzsvēra, ka EM būtu vairāk jārūpējas par visiem nozares uzņēmumiem un to attīstību, un mazāk jāasociējas ar "Latvenergo". Ābramas ieskatā ministrijas būtu jāattālina no valsts kapitālsabiedrību kapitāldaļu pārvaldīšanas.

Deputāte Linda Matisone (AS) uzsvēra, ka ar konkurētspējīgām elektroenerģijas cenām varētu atbalstīt uzņēmumus un investīcijas un tādējādi tiktu radītas vairāk jaunas darbavietu. Matisone sacīja, ka šādā gadījumā valsts no "Latvenergo" nesaņemto peļņas daļu saņemtu no citiem uzņēmumiem nodokļu veidā.