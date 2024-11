Ekonomisti nosauc galvenos faktorus, kas pašreiz veicina inflāciju

Pakalpojumu gada inflācija ir augsta un ir pat nedaudz pieaugusi kopš septembra, no 5,6% līdz 6%. Vienlaikus Strautiņš norāda, ka, laikam ritot, no salīdzinājuma bāzes izies 2024.gada pirmās puses mēneši ar strauju pakalpojumu cenu kāpumu. Ekonomists šaubās, vai pakalpojumu cenas atkal sāks strauji augt pēc tam, kad jau četrus mēnešus to izmaiņas gandrīz precīzi atbildušas vēsturiskajai normai. Preču cenas kopumā ir stabilas jau ilgāku laiku, un to vidējais līmenis oktobrī pat bija par 3,5% zemāks nekā 2023.gada maijā.