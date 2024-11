SM uzskata, ka jādomā, kā šo sevišķi svarīgo infrastruktūru apvienot zem viena jumta. Jo tās pārvaldība ir sadrumstalota un katram atšķiras idejas kā tās apsaimniekot. Tas būtu prātīgāk arī no drošības viedokļa.

“Ņemot vērā, ka tā ir kritiskā infrastruktūra, jo konsolidētāk, efektīvāk mēs to pārvaldīsim, jo mēs būsim labāk sagatavoti brīžos, kad šī kritiskā infrastruktūra var spēlēt ļoti būtisku lomu tieši mūsu aizsardzībā. Mūsu ārkārtas situācijas sakaru nodrošinājumā. Un šeit mana priekšroka vienmēr būs, lai šāda veida sistēmu pārvaldītu simtprocentīgi valstij piederoša kapitālsabiedrība”.

LVRTC pirms dažām nedēļām publiski paziņoja, ka būtu gatavs ieguldīt savu naudu, lai iegādātos daļu no TET akcijām no skandināvu akcionāra TELIA. Tas varētu būt arī solis, lai svarīgākās interneta kabeļu sistēmas sakopotu vienuviet. Un fiskāli neitrāls veids kā bez papildus valsts budžeta naudas iesaistes no TELIA atpirktos.