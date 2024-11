“Štābiņš” no segām, karaoke vai origami – kā ar bērniem sliktos laikapstākļos radoši darboties iekštelpās

Aktīvajiem bērniem nepieciešama iespēja “izlikt” enerģiju un to var darīt arī iekštelpās. Šeit lieti noderēs dažādas vienkāršas spēles no mūsu bērnības, piemēram, uzbūvēt “štābiņu” no krēsliem, segām un spilveniem vai uzbūvēt istabā vienkārši šķēršļu joslu. Mājās var sarīkot arī karaokes vai deju vakaru – izvēloties mīļāko mūziku, sarīkot improvizētu deju šovu vai rotaļas, kur, piemēram, apklustot mūzikai, ir jāsastingst. Tas ne tikai sniegs bērniem iespēju fiziski izkustēties, bet arī uzlabos garastāvokli. Šādas aktivitātes ir viegli īstenojamas pat nelielā dzīvoklī, un ļauj bērniem aktīvi darboties. Turklāt šāda veida spēles attīsta fizisko veiklību, ļaujot bērniem justies brīviem un radot prieku pat tad, kad aiz loga ir tumšs un drūms laiks.