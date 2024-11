Noskaties Blēdības ar preču kodiem un vešana caur trešajām valstīm – Latvijas uzņēmēji apiet sankcijas

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ilga jau pusgadu, kad Latvijas uzņēmums “Fulgura” ieveda no Krievijas preci, kas ir nepieciešama firmas biznesam – karkasa māju salikšanai. Tie bija 50 iepakojumi ar līmētiem laminētiem kokmateriāliem. Preci uz Rīgu 2022. g. septembrī ar Lietuvas uzņēmuma starpniecību piegādāja četri autovadītāji ar kravas mašīnām, kurām pievienota puspiekabe. Muitā konstatēja, ka atvestās preces kods atšķīrās no deklarētā un uz to attiecas sankcijas.