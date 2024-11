Kā zināt, vai obligācijas ir piemērots finansējuma veids uzņēmuma biznesa attīstībai?

Signet Bank pieejamie dati rāda, ka vidēji 50% no piesaistītajiem līdzekļiem veido privātie, bet otru pusi — institucionālie, profesionālie investori. «Jo mazāka emisija, jo lielāka ir privāto investoru loma. Savukārt, jo lielāka emisija, jo būtiskāka ir institucionālo investoru līdzdalība,» komentē K. Janvare. «Obligāciju emisijas, kas ir zem pieciem miljoniem eiro, nav interesantas institucionālajiem investoriem, un to investoru bāzi galvenokārt veido privātie investori. Uzņēmumiem ar to ir jārēķinās.»