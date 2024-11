Dombrovskis: Latvijas 2025.gada valsts budžeta plāns atbilst ES fiskālajiem noteikumiem

Tas ietver to pašu informāciju attiecībā uz 2025.gadu, kas ir pamatā valdības atbalstītajam likumprojektam par valsts budžetu 2025.gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027.gadam.

Fiskālās attīstības scenārijs 2025.gadam ietver scenāriju pie nemainīgas politikas, kā arī mainīgas politikas scenāriju. 2025.gada budžets ir sagatavots, prognozējot, ka vispārējās valdības budžeta nominālais deficīts 2025.gadā būs 2,9% no IKP, neieskaitot fiskālā nodrošinājuma rezervi.

Vispārējās valdības budžeta plāna 2025.gadam sagatavošanā tika ņemts vērā MK lēmums par Fiskālās disciplīnas likumā pieļaujamā strukturālā deficīta paaugstināšanu no 0,5% no IKP līdz 1% no IKP.