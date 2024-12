Sievišķā higiēna: intīmo ziepju plusi un mīnusi

"Maksts normālais pH līmenis ir 3,6-4,7. Dzīves posmā no pubertātes līdz menopauzei tas ir amplitūdā no 3,8 līdz 4,5. Paaugstināts pH līmenis nozīmē, ka ir mainīta maksts mikroflora, līdz ar to var rasties ne vien sausuma sajūta, bet arī citas problēmas. Atcerieties, ka jebkura iejaukšanās maksts mikroflorā var izmanīt tās pH līmeni. Un viena no šīm lietām ir arī nevainīga apmazgāšanās, ja to nedara pareizi," uzsver farmaceite.