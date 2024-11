Akumulatoru ražotājs "Northvolt" no Zviedrijas tika uzskatīts par vienu no Eiropas akumulatoru nozares cerībām. Tomēr - pagājušajā ceturtdienā tas iesniedza paziņojumu par bankrotu ASV, bet dienu vēlāk kompānijas dibinātājs un ģenerāldirektors Pēters Karlsons paziņoja par atkāpšanos no amata.