Noteikts, ka no 2025.gada 1.janvāra vienkāršas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas maksa pieaugs par 39,4% - no 1,65 eiro līdz 2,3 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Vienlaikus ierakstītas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana turpmāk maksās 4,35 eiro, bet apdrošinātas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana turpmāk maksās 4,5 eiro.

Tajā pašā laikā vienkāršas iekšzemes vēstules sūtījums ar sīkiem priekšmetiem svarā līdz 20 gramiem jeb sīkpakas cena no nākamā gada būs 2,45 eiro, kamēr ierakstītas sīkpakas svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana maksās 4,5 eiro, bet apdrošinātas sīkpakas svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana maksās 4,65 eiro.

Ierakstīts iekšzemes pasta pakas sūtījums svarā līdz vienam kilogramam turpmāk maksās 6,82 eiro, bet svarā no viena kilograma līdz diviem kilogramiem - 7,87 eiro, savukārt apdrošināts iekšzemes pasta pakas sūtījums svarā līdz vienam kilogramam maksās 6,87 eiro, kamēr apdrošināts pasta pakas sūtījums svarā no viena kilograma no diviem kilogramiem - 7,92 eiro.