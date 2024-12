Saeima pieņem 2025.gada valsts budžetu ar 2,9% deficītu no IKP

Ievērojamu daļu no papildu finansējuma plānots novirzīt virknei iekšējās drošības pasākumu - iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai. No nākamā gada paredzēts indeksēt lielāku vecuma pensijas daļu, plānots dažādu pabalstu pieaugums, tostarp no līdzšinējiem 50% līdz 75% paaugstināt vecāku pabalstu strādājošiem vecākiem. Nākamgad no līdzšinējiem 700 eiro līdz 740 eiro mēnesī pieaugs minimālā darba alga.