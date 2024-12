Nākamgad mainās PVN reģistrācijas sliekšņa aprēķins, daļai uzņēmēju jāreģistrējas maksātāju reģistrā

Ja persona iesniegumu reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā iesniegs līdz 2025. gada 15. janvārim, tad PVN 2025. gadā jāsāk maksāt no brīža, kad tā tiek iekļauta PVN maksātāju reģistrā. Savukārt, ja iesniegums tiks iesniegts jau pēc 2025. gada 15. janvāra, tad PVN par nomas pakalpojumiem jāsāk maksāt jau no 2025. gada 1. janvāra.

No 2025. gada stāsies spēkā arī citi jauni nosacījumi un precizējumi PVN piemērošanā, kas attieksies uz vietējiem un citu dalībvalstu uzņēmumiem, kā arī uz nodokļu maksātājiem, kuri veic darījumus citās dalībvalstīs. Šīs izmaiņas stāsies spēkā gan no nākamā gada 1. janvāra, gan no 1. jūlija.