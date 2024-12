Igaunija apstiprina nodokļu paaugstinājumu drošības budžeta palielināšanai

Igaunijas parlaments trešdien pieņēma Drošības nodokļa likumu, kas paredz no nākamā gada 1.jūlija pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi pacelt no pašreizējiem 22% līdz 24%, savukārt no 2026.gada 1.janvāra iedzīvotāja ienākuma likmui paaugstināt no pašreizējiem 20% līdz 22%.