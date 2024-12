Seši “neredzamie kareivji", kas palīdzēs uzveikt vīrusus un saaukstēšanos

Ikdienas profilakse

Viens no būtiskākajiem ir C vitamīns, kas veicina imūnsistēmas darbību, aizsargā šūnas no oksidatīvā stresa un veicina ātrāku atveseļošanos infekciju gadījumā. To var uzņemt ar citrusaugļiem, kivi, kāpostiem, papriku u.c.