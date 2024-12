Lai pēc vairāk nekā desmit gadu kadastrālo vērtību “iesaldēšanas” strauji nepieaugtu nekustamā īpašuma nodokļu slogs, no 2025. gada 1. janvāra nekustamiem īpašumiem būs divas kadastrālās vērtības – fiskālā un universālā. Pirmo, kas saglabāsies līdzšinējā apmērā, izmantos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem un nodevu aprēķiniem. Līdz ar to no nākamā gada nepieaugs nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi - tos joprojām aprēķinās, balstoties uz līdzšinējo kadastrālo vērtību, kas atbilst 2012. gada tirgus datiem.