"Biļešu Servisa" mātes uzņēmums "Piletilevi Group" paplašina darbību Rumānijā

"Pēc septiņu gadu darbības Rumānijas tirgū Ticketing Nation var uzskatīt par vienu no nozīmīgākajiem, pieredzējušākajiem un veiksmīgākajiem biļešu tirdzniecības uzņēmumiem valstī. Ar daudzveidīgu klientu portfeli, sniedzot pakalpojumus lielākajiem koncertu un festivālu rīkotājiem, top sporta klubiem, prestižām kultūras iestādēm, unikālām izstādēm un daudzu, citu jomu pasākumu organizatoriem. Uzņēmums ir piedzīvojis nepārtrauktu attīstību un iespaidīgu atgriešanos pēc pandēmijas perioda Lai saglabātu un stiprinātu šo izaugsmes tempu, esam nolēmuši apvienot spēkus ar citu nozīmīgu spēlētāju Rumānijā – Bilete. ro. Rezultāts noteikti ir uzņēmums ar tirgus līdera potenciālu, kas piedāvā vislabākos pakalpojumus un ko papildina abu komandu uzkrātā gadu desmitu pieredze," sacīja Entertix vadītājs Valentīns Vasiloiu.

Kā informēja Nūtmans, darījums tika noslēgts 16.12.2024 pēc nepieciešamo apstiprinājumu saņemšanas no vietējām valsts iestādēm.

Kā norādīja darījuma līdzfinansētājs SEB Bank valdes loceklis Pīps Jalakass, viens no bankas mērķiem joprojām ir atbalsts vietējiem uzņēmumiem to starptautiskas izaugsmes ceļā. " "Mēs esam gandarīti būt Piletilevi Group partneri un redzēt, kā uzņēmums veiksmīgi īsteno vēl vienu paplašināšanos. Piletilevi Group ambīcijas un profesionalitāte, kas vērsta uz attīstību konkurētspējīgajā pakalpojumu nozarē, ir patiešām iespaidīga kā rezultātā ir sasniegta viena no vadošajām tirgus pozīcijām šajā reģionā," sacīja Jalaka.