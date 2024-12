Otrdien publicētajā intervijā franču laikrakstam "Le Parisien" uz jautājumu, kādus kompromisus viņš būtu gatavs pieņemt, lai izbeigtu karu, un vai Kijiva būtu gatava vismaz uz laiku atteikties no Krimas vai Donbasa, Zelenskis atbildējis "Mēs nevaram atteikties no savām teritorijām. Ukrainas konstitūcija mums to aizliedz".