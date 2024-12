Pieci fakti, ko tu nezināji par Ziemassvētku gaviļnieci, daiļo dumpinieci ķeizarieni Sisī

Kadrs no filmas "Imperatore"

Ķeizarienes Sisi lielākais dārgums bija viņas kastaņbrūnie, dabīgi viļņainie mati. Ar garajiem matiem viņa ātri kļuva slavena, turklāt, tieši pateicoties tiem, imperators Francis Džozefs nespēja no viņas novērsties. "Cik skaists matu kronis ierāmē viņas daiļo seju," viņš mēdza teikt. Sisī valdīšanas laikā, Sisi mati kļuva tik ikoniski, ka sievietes visā impērijā mēģināja atdarināt a la Sisi smalko izskatu. Sisī savervēja pat frizieri no slavenās Vīnes operas, lai viņa rūpētos par viņas garo patu bizi. Matus Sisī mazgāja katru dienu, ķemmēja un veidoja tos vairākas stundas. Sisī ne reizi neļāva apgriezt matiem galus, kas izskaidro bārdabisko matu garumu. Mēļo, ka Sisī bieži cieta no galvassāpēm, jo mati bija ļoti smagi. Tad kalpotāji matu bizi piesējuši pie griestiem, lai kaut necik atvieglotu ķeizarienes smago nastu.