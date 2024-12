Brazīlija aptur Ķīnas elektromobiļu ražotāja BYD rūpnīcas celtniecību

Brazīlijas prokuratūra paziņoja, ka tie bija cilvēki, kurus Ķīnā algoja “Jinjiang Construction Brazil”, viens no būvniekiem Bahijas štatā. Saskaņā ar varasiestāžu sniegto informāciju “Jinjiang Construction” ir konfiscējusi celtniecībā nodarbināto ķīniešu pases un ieturējusi 60% no viņu algas. Tiem, kuri vēlējas darbu pamest, pavēlēts atmaksāt lidmašīnas biļetes no Ķīnas un pašiem apmaksāt ceļu mājās, ziņo “Euronews”.