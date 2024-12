Jaunā gada sagaidīšana krāšņās kabarē noskaņās K.K. fon Stricka villā

Nesen fon Stricka villas telpās atklātajā Rīgas Mazākajā kabarē uzstāsies uzlēcošā Latvijas muzikālā teātra zvaigzne Emīlija Pavlovska, viena no spilgtākām latviešu drag māksliniecēm Vencheska Baltique, kā arī Rīgas Mazākā kabarē pastāvīgās trupas dalībnieki. Īpaši jaungada naktij par godu vērtajā Black Velvet salonā gaidāmi burleskas mākslinieču no Francijas Misha Kils un Morphine Blaze priekšnesumi, kā arī pole dance mākslinieces Darjas Petras uzstāšanās. Svētku viesus sagaidīs un pa dažādiem notikumiem pavadīs deju apvienības SIXTH dalībnieki. Par dejām rūpēsies dj apvienība Partners in USB un Sirdsāpes.