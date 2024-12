Kā Vecgada vakarā strādās Rīgas lielākie tirdzniecības centri?

Tirdzniecības centrs "Origo" šodien strādās no plkst.10 līdz 20, bet "Origo" telpās esošais lielveikals "Rimi Hyper", kas ierasti strādā no plkst.7 līdz 24, strādās no plkst.7 līdz 22.

Iepirkšanās centru "Akropole Rīga" un "Akropole Alfa" veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas šodien strādās no plkst.10 līdz 20, "Akropole Alfa" esošais "Rimi" - no plkst.8 līdz 21, bet "Akropole Rīga" esošais "Maxima" veikals strādās no plkst.8 līdz 21.

Tikmēr tirdzniecības centri "Spice" un "Spice Home" šodien strādās no plkst.10 līdz 18, bet "Spice" esošais lielveikals "Rimi" - no plkst.9 līdz 21.

Tirdzniecības centrs "Rīga Plaza" šodien strādās no plkst.10 līdz 19, bet "Rīga Plaza" esošā "Maxima" - no plkst.8 līdz 20.

Tirdzniecības centrs "Olimpia" šodien strādās no plkst.10 līdz 18. Savukārt tirdzniecības centrs "Galleria Riga" šodien strādās no plkst.10 līdz 17, bet "Galleria Riga" esošais pārtikas lielveikals "Rimi" - no plkst.8 līdz 21.

Vienlaikus "Galerija Centrs" šodien būs atvērts no plkst.10 līdz 19, bet "Galerija Centrs" telpās esošais "Rimi" veikals - no plkst.8 līdz 21.

Tāpat tirdzniecības centrs "Mols" šodien strādās no plkst.10 līdz 18, bet "Rimi" lielveikals - no plkst.9 līdz 21.

Lielākajā daļā tirdzniecības centru svētku laikā darba laiki var atšķirties arī dažādiem veikaliem vai pakalpojumu sniedzējiem, ar kuru darba laiku var iepazīties tirdzniecības centru tīmekļvietnēs.