Samazina iemaksas pensiju otrajā līmenī

No šī gada 1. janvāra stājas spēkā izmaiņas Valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz līdz 2028.gada 31.decembrim viena procentpunkta no pensiju iemaksu likmes pārnesi no pensiju otrā līmeņa uz valsts nefondēto pensiju shēmu jeb pensiju pirmo līmeni.