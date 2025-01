Kalniņš skaidro, ka galvenokārt negatīvais devums nāk no lejupslīdes gatavo metālizstrādājumu, datoru un elektrisko iekārtu ražošanā, kā arī mehānismu ražošanā un ar autobūvi saistītajā rūpniecībā. Arī lielākajā ražošanas nozarē - kokapstrādē - gada laikā kopumā nav gājis viegli. To ekonomists skaidro ar vājo būvniecības tirgus aktivitāti Latvijas galvenajās koksnes eksporta partnervalstīs, kā piemēram, Zviedrijā un Lielbritānijā.

Vienlaikus Kalniņš vērš uzmanību, ka "aiz mākoņiem iemirdzas pa saules staram". Ievērojama izaugsme pieredzēta iekārtu remontā, un spēcīgs pozitīvais devums nācis arī no poligrāfijas un ierakstu reproducēšanas apakšnozares. Lai gan nemetālisko minerālizstrādājumu ražošanā nebija straujākais kāpums, tendence no mēneša uz mēnesi kopš gada sākuma līdz septembrim bija ļoti pārliecinoši augšupvērsta.

No vienas puses, jau šobrīd redzama apstrādes rūpniecības pakāpeniska kārpīšanās ārā no bedres, un 2025.gadā ir cerības redzēt pieprasījuma atgūšanos eksporta tirgos, skaidro Kalniņš. No otras puses, ekonomists atzīst, ka izaicinājumu netrūks. Piemēram, "EstLink2" kabeļa pārrāvums nozīmēs augstākas elektroenerģijas cenu mūsu reģiona ražotājiem. Tā kā šis bojājums ir grūti novēršams, tad ar šo situāciju būs jāsadzīvo līdz pat 2025.gada augustam. Ņemot vērā plānoto desinhronizāciju no BRELL un sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas tīklu, spiediens uz elektroenerģijas izmaksām varētu būt vēl lielāks.