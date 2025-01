Abu Meri: Februārī daļa medikamentu kļūs lētāka

Turpmāk zālēm vairs nebūs divas dažādas lieltirgotavas un aptiekas cenas atkarībā no zāļu izsniegšanas - kompensācijas sistēmas ietvaros vai ārpus tās. Savukārt zālēm, kas tiks iepirktas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, kā arī valsts kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajām zālēm cena būs deklarējama tādā pašā kārtībā kā pārējām zālēm.

Ja zāles būs izslēgtas no Latvijas Zāļu reģistra, atlikušo zāļu krājumu iztirgošanai būs jāpiemēro pēdējā paziņotā ražotāja cena vai pārdevēja piedāvātā cena atkarībā no tā, kura no tām ir zemākā.