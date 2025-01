2024. gads visā pasaulē bija vēlēšanu gads – pie vēlēšanu urnām devās vairāk nekā 70 valstu iedzīvotāji. Šajās valstīs dzīvo 3,7 miljardi cilvēku, no kuriem 1,64 devās vēlēt. Pēc ANO aplēsēm – 2024. gads bijis ar augstāko vēlēšanu aktivitāti cilvēces vēsturē. Vislielāko labumu no tā guvuši populisti, kuriem izdevies piesaistīt to vēlētāju balsis, kuri nav apmierināti ar augsto inflāciju un ekonomisko situāciju, kopā ņemot.