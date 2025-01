Tramps atgriežas Baltajā namā – ko gaidīt ekonomikā?!

Lielākais tirdzniecības deficīts eirozonā ar ASV ir Nīderlandei un Beļģijai, bet tas lielākoties skaidrojams ar to ģeogrāfisko atrašanās vietu un lielajām Roterdamas un Antverpenes ostām, kur mēdz pienākt preces, kuras paredzēts reeksportēt tālāk uz citām valstīm. Galvenās importa preces no ASV ir enerģijas izejvielas. Pēc kara sākuma Ukrainā un Eiropas Savienības daļējas atteikšanās no Krievijas gāzes, sašķidrinātās dabasgāzes piegādes no ASV ir palielinājušās, kas redzams arī Nīderlandes un Beļģijas tirdzniecības bilancēs.