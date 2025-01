Nedēļa pēc zāļu tirgus reformas: kā veicies aptiekām un ko zināt pacientiem?

“Šo reformu vēl arvien redzu kā eksperimentu. Arvien trūkst atbildes uz daudziem būtiskiem jautājumiem un vienlaikus parādās nianses, ar kurām nebijām rēķinājušies un par kurām mums pat nebija nojausmas. Piemēram, 17. decembrī tika paziņots, ka daudzkārt lietojamā papīra recepte būs jādigitalizē un pacientiem jāatņem. Tas mums bija pilnīgs jaunums. Ja sešus mēnešus ieviesām tehniskas izmaiņas, par kurām bijām iepriekš informēti, tad šādi pavērsieni nedēļu pirms grozījumu spēkā stāšanās pilnībā izsit no darbu plāna. Un, protams, nodrošināt pacientu un farmaceitu informētību, īpaši gadumijas svētku laikā, bija izaicinoši. Otra lielā problēma, kas ir aktualizējusies pēdējā mēneša laikā - kurš sedz zāļu piegādes izmaksas no lieltirgotavas līdz aptiekai? Lai pacienti nepaliktu bez zālēm, jautājums ir steidzami jārisina.. Vienlaikus ar nepacietību gaidām no ministrijas jauno aptieku pakalpojumu plānu. Farmaceita zināšanas un pieejamība ir būtisks resurss, ko veselības aprūpē var izmantot pacientu labā,” situāciju raksturo Aptieku biedrības valdes priekšsēdētāja Ritene.