Noskaties Latvija atpaliek no kamiņvalstīm arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ceļā uz biržu

Kā viena no valsts kapitālsabiedrībām, kas varētu pārdot daļu savu akciju, lai iegūtu finansējumu, valdības diskusijās minēta arī akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls” (AST). Tās kapitāldaļu turētājs ir Klimata un enerģētikas ministrija. Tās izvērtējamā secināts, ka IPO var būt nozīmīgs un vērā ņemams instruments AST attīstības finansēšanai. Taču uzdevuma praktiski gatavoties arī šajā uzņēmumā nav, lai gan to apsver saistībā ar nākotnes projektiem. Līdzšinējās investīcijas nākušas no pašu ieņēmumiem, Eiropas fondiem un obligācijām. “Nākotnē mums potenciāli ir paredzamas investīcijas jauna starpsavienojuma attīstībai starp Latviju un Igauniju, iespējams, Latviju – Zviedriju vai Latviju – Vāciju. Tā kā, vadoties no šādiem nākotnes attīstības projektiem, ir jāvērtē, kāds kapitāls mums ir nepieciešamas, kā to piesaistīt,” stāsta AST valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.