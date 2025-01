INFOGRAFIKA 11 mēnešos samazinājies meža nozares produkcijas imports

Savukārt papīru, kartonu un to izstrādājumus Latvijā pērn 11 mēnešos ieveda 323,53 miljonu eiro vērtībā, kas ir 34,8% (gadu iepriekš - 33,9%) no kopējā koksnes produktu ieveduma, un par 0,8% mazāk nekā 2023.gada attiecīgajā periodā, savukārt koka mēbeles ieveda 78,67 miljonu eiro vērtībā, kas ir 8,5% (gadu iepriekš - 9%) no kopējā koksnes produktu ieveduma, un par 9,1% mazāk nekā 2023.gada 11 mēnešos.

Visvairāk meža nozares produkciju Latvijā attiecīgajā periodā ieveda no Lietuvas - par 226,538 miljoniem eiro jeb 24,4% no kopējā meža nozares produkcijas importa, no Polijas - par 128,698 miljoniem eiro, kas ir 13,8% no kopējā meža nozares produkcijas importa, kā arī no Igaunijas - par 120,202 miljoniem eiro, kas ir 12,9% no kopējā meža nozares produkcijas importa.