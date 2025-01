Lielbritānija un Francija apspriež miera uzturētāju nosūtīšanu uz Ukrainu

Izdevums norāda, ka Makrons atbalsta šo ideju un jau apspriedis to ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Polijas premjerministru Donaldu Tusku.

"Ir jautājumi par to, ko mēs varētu atbalstīt, ko mēs gribētu atbalstīt, un plašāks jautājums par draudiem, ar kādiem šie karavīri varētu saskarties, un par to, vai tā ir eskalācija," izteicies viens no avotiem Vaitholā.