Ekonomistam nav vienkāršas atbildes, vai tas ir politiskās vai pat militārās drošības jautājums. Strautiņš norāda, ka ir skaidrs, ka tik lielas valsts teritorijas daļas, ap 1% no kopplatības nonākšana iespējami naidīgu spēku kontrolē nebūtu vēlama. Starp šiem mežiem ir tādi, kas atrodas pie austrumu robežas. Taču ekonomistam arī skaidrs, ka šī riska kontrole nav atkarīga tikai no spējas šos mežus nopirkt. Ja tos no viena Ziemeļvalstu mežu īpašnieku kooperatīva atpērk cits kooperatīvs, tas situāciju būtībā nemainītu.