Nekustamā īpašuma nodoklis: kas jāzina par dzīvojamo īpašumu izmantošanu saimnieciskajā darbībā Rīgā?

Samazināta NĪN likme no 0.2% līdz 0.6% no īpašuma kadastrālās vērtības tiek piemērota, ja īpašums (dzīvoklis, dzīvojamā māja u.tml.) tiek izmantots tikai dzīvošanai un atbilst pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Viena no galvenajām prasībām – dzīvesvietas deklarēšana īpašumā. Ja īpašums tiek izmantots arī saimnieciskajai darbībai, piemēro NĪN pamatlikmi – 1.5%.