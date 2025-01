11 mēnešos samazinājies koka mēbeļu eksports

Koka mēbeles 2024.gada 11 mēnešos no Latvijas izvestas kopumā 167,168 miljonu eiro vērtībā, tostarp uz Dāniju - 47,395 miljonu eiro vērtībā, kas ir 28,4% (attiecīgajā periodā pirms gada - 26,6%) no kopējā koka mēbeļu eksporta un par 2,2% mazāk nekā 2023.gada 11 mēnešos.

ZM dati liecina, ka Latvijā koka mēbeles visvairāk ievestas no Polijas - 25,009 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 18,1% mazāk nekā 2023.gada 11 mēnešos un 31,8% (attiecīgajā periodā pirms gada - 35,3%) no kopējā koka mēbeļu importa.

No Lietuvas pagājušajā gadā 11 mēnešos Latvija ievedusi koka mēbeles par 13,192 miljoniem eiro, kas ir kritums par 3,3% un veidoja 16,8% (pirms gada - 15,7%) no kopējā koka mēbeļu ieveduma, bet no Ķīnas - par 7,762 miljoniem eiro, kas ir 2,6 reizes vairāk nekā pirms gada un 9,9% (pirms gada - 3,9%) no kopējā koka mēbeļu importa.