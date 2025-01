Uzņēmējs Ramoliņš izteicis gatavību iesaistīties "Sodras" meža īpašumu iegādes darījumā

Latvijas Kokrūpniecības federācijas (LKF) viceprezidents Kristaps Klauss tviterī iepriekš norādīja, ka patlaban tirgū ir izlikti apmēram 2% no Latvijas kopējās platības. 2018.gadā "Sodra" nopirka daļu no īpašuma, ko patlaban izliek tirgū un šīs daļas vērtība tajā brīdi bija 324 miljoni eiro. Šobrīd grupas tirgū izliktās zemes vērtības kopsumma varētu sasniegt vairāk nekā 500 miljonus eiro. No šīs zemes lielākā daļa atrodas Latvijā - aptuveni 135 000 hektāri, bet Igaunijā - 17 000 hektāri.