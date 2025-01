Meganas un Harija netīrais spogulis. Skeleti skapī, ko atklāj "Vanity Fair" raksts

Megana ir huligāne un intrigante, kas spēlējas ar cilvēkiem, bīdot viņus kā šaha figūras. Harijs ir pazudusī dvēsele, kas nesaprot, ko vēlas darīt. Vai tiešām Harijs sirgst ar Edipa kompleksu šajās attiecībās un Megana ir apsvērusi ideju grāmatai "Pēc šķiršanās"? Megana un Harijs ir uz slavenību "bībeles" "Vanity Fair" februāra numura vāka – vai tas ir gods vai pazemojums? Kāpēc raksts "Inside Prince Harry and Meghan Markle’s Big Business Ambitions, 5 Years After Their Royal Exit" tā saviļņojis sabiedrību, kam nepatīk Meganas un Harija dēvēšana par amerikāņu afēristiem?