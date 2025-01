Noskaties Elektroenerģijas jomā strādājošie valsts uzņēmumi nav mierā ar algu fonda pieauguma ierobežojumiem

Tas tādēļ, ka līdz ar februārī plānoto atslēgšanās no BRELL elektrotīkla, kas Latviju savieno ar Krieviju un Baltkrieviju, un pilnīgu iekļaušanos Eiropas tīklā, prasa vairāk darbaroku. “Mums ir vajadzīgi papildu cilvēki dispečerdienestā, balansu plānošanas dienestā, tie ir elektroinženieri un speciālisti, kas ir vajadzīgi attiecīgi jaunajos tirgus apstākļos,” stāsta AST valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis. Turklāt viņš norāda:

Šī iemesla dēļ šogad algu budžets ir mazāks, nekā būtu tad, ja jau pērn visas vakances būtu aizpildītas. Un no politiķu noteiktā ierobežojuma izriet, ka ierobežotas ir ne vien algas palielināšanas iespējas, bet arī jaunu darbinieku pieņemšana. “Tas risks ir tāds, ka, ja mēs labāk aizpildīsim vakances šogad, nerunājot par jaunām amata vietām, tad mēs jau faktiski to 2,6% pieaugumu iztērējam uz labāku vakanču aizpildījumu,” skaidroja Irklis. Šī iemesla dēļ uzņēmums grib izmantot Budžeta likumā paredzēto iespēju – prasīt Ministru Kabinetam noteikt izņēmumu, lai atalgojuma fondu palielinātu vairāk. Tas būtu jāprasa caur šajā gadījumā atbildīgo Klimata un enerģētikas ministriju. “Sākumā jāiepazīstas ar tām detaļām detalizācijā,” par to saka ministrs Kaspars Melnis (ZZS), norādot, ka izvērtējams un iespējamā virzība uz valdību būs jau tuvākajā laikā.