Īsta kibersērga Latvijā: kā nekļūt par krāpnieku manipulāciju upuri?

Kiberkrāpšana ir kļuvusi par īstu kibersērgu. Pērn identificēts augstākais kiberapdraudējumu līmenis. Lai gan bankām izdevies novērst krāpšanas gadījumus 12 miljonu eiro apmērā, neskatoties uz to, krāpnieki no iedzīvotājiem izkrāpuši 15,5 miljonus eiro. Ārste psihoterapeite Agija Tomme šādu fenomenu skaidro ar to, ka cilvēkiem pietrūkst kiberhigiēnas, ir jāizglītojas vēl un vēl.