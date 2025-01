Karjera un veselība: kāpēc profesionālā izaugsme jālīdzsvaro ar rūpēm par sevi?

Mūsdienu vide no līderēm pieprasa daudz – stratēģisku domāšanu, nepārtrauktas inovācijas un spēju pieņemt lēmumus, kas ved uz ilgtspējīgu attīstību. Aizņemtība, augstās prasības darbā, ģimenes pienākumi bieži vien rūpes par sevi un savu veselību atstāj otrā plānā, lai gan veselība un karjera ir savstarpēji saistītas, veidojot pamatu ilgtspējīgai līderībai. Tādēļ sieviešu ekonomiskās spēcināšanas konference “Novatore Impact Summit” šogad pievērsīsies arī veselības tēmai, lai rastu atbildi, kā to saglabāt, vienlaikus neatsakoties no karjeras virsotnēm?