Interneta platformās ceļ paniku, ka pēc atvienošanās no BRELL pazudīs elektrība

Blogere runā par atvienošanos no BRELL tīkla un pauž:

“Kas globāli notiks ar Baltijas valstīm šajā dienā? Beigsies lētās elektroenerģijas laikmets un sāksies ļoti dārgās elektroenerģijas laikmets. (..) Varēs nodot vadus – padomju, protams – krāsainajiem metāliem un saņemt par to naudu. Cilvēki, visticamāk, tā arī darīs.”

Latvija 2022. gada maijā pārtrauca elektroenerģijas importu no Krievijas. Taču valsts joprojām ir energosistēmu tīklā BRELL, kuru veido Baltijas valstu, Krievijas un Baltkrievijas energosistēmas. Būšana elektrotīklā nodrošina atsevišķu elektrosistēmu stabilitāti. Proti, ja kāda elektrostacija negaidīti pārtrauc darbu, jau dažu milisekunžu laikā zaudēto ražošanu kompensē pārējās tīklam pieslēgtās elektrostacijas.

AS Augstsprieguma tīkls.

Foto: AS Augstsprieguma tīkls.

Šogad no 7. līdz 9. februārim Latvija no BRELL atvienosies un pievienosies kontinentālās Eiropas energosistēmu tīklam. Lai to īstenotu, Baltijas valstīm vajag sinhronizēt savus elektroapgādes tīklus ar kontinentālās Eiropas sistēmu.