Ceraluminum: Jauns klēpjdatoru materiālu standarts

Ceraluminum unikālā virsma vairāk atgādina pulētu akmeni nekā ierasto metālu. Atšķirībā no pārklājumiem, kas laika gaitā nolietojas, tā taktilās un vizuālās īpašības ir materiālam neatņemamas un rodas ražošanas procesā. Lietotāji to ir aprakstījuši kā siltu, dabisku tekstūru, kas rada augstvērtīgu sajūtu bez alumīnija aukstā, metāliskā asuma. Tas padara to par vairāk nekā tikai materiālu – tas būtiski maina klēpjdatora lietošanas baudījumu.