Jau vēstīts, ka Labklājības ministrija (LM) vēlas virzīties uz "bāzes pensijas " nodrošināšanu visiem vecuma pensijas saņēmējiem līdzīgi kā tas jau ir gan Igaunijā, gan Lietuvā. "Bāzes pensija " būtu regulārs ikmēneša maksājums, kas no valsts pamatbudžeta tiktu izmaksāts papildu no sociālās apdrošināšanas iemaksām aprēķinātajai vecuma pensijai. Tā tiktu izmaksāta visiem vecuma pensijas saņēmējiem.

Kā aģentūru LETA informēja Labklājības ministrijā (LM), Augulis ceturtdien senioriem uzsvēris, ka tas ir ļoti būtisks aspekts, jo savā ziņā dos esošiem un nākotnes pensionāriem stabilitātes sajūtu un apziņu, ka viņu darba mūžs tiek novērtēts. Viņš skaidro, ka "bāzes pensijas" risinājums jebkurā gadījumā būs finansiāli ļoti ietilpīgs, bet, viņaprāt, uz to ir jāvirzās.

Runājot par to, kā pilnveidot piemaksu pie vecuma pensijas par katru apdrošināšanas stāža gadu, LM pārstāvji sēdē informējuši, ka pašlaik izstrādāti vairāki iespējamie varianti, kā to varētu realizēt no 2029.gada.