Konkursā "TechChill" Latvijas jaunuzņēmumi tiek pie 610 000 eiro lielām investīciju iespējām

Finansiāli lielāko investīciju iespēju - 250 000 eiro - no iespējkapitāla fonda "BAD.Ideas Fund" saņēma Latvijas jaunuzņēmums "Theo", kas, pašu vārdiem, piedāvā pasaulē pirmo tā saukto "plug & play" biznesa informācijas konteksta pārvaldības platformu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Jaunuzņēmums saņēma arī iespējkapitāla fonda "Firstpick" 100 000 eiro investīciju iespēju, kas nozīmē - ja abas puses vienosies par nosacījumiem, tad fonds investēs jaunuzņēmumā minēto summu.

No visiem desmit finālistiem tika īpaši izcelts arī jaunuzņēmums "Protium Tech", kas ir radījis augstas efektivitātes risinājumu ūdeņraža ražošanas izmaksu samazināšanai. Šis jaunuzņēmums saņēma investīciju iespēju 100 000 eiro apmērā no iespējkapitāla fonda "Depo Ventures" un 60 000 eiro no akseleratora "Beamline".