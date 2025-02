Šorīt plkst. 8.03 Latvija veiksmīgi atslēgusies no Krievijas un Baltkrievijas vienotā elektrotīkla jeb BRELL. Kopš agra sestdienas rīta no tīkla atslēgusies arī Lietuva. @ast_lv valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis informē, ka tuvākās stundas laikā arī Igaunija atslēgs… pic.twitter.com/kpBIwH1sWK

Baltijas valstis šobrīd darbojas autonomā režīmā. Lai pievienotos Eiropas energotīklam, Baltijas valstu pārvades sistēmu operatori - AS "Elering", AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un AS "Litgrid", vienlaicīgi uzsākuši izolētas darbības testu.